PSP realiza buscas na casa de Fernando Madureira e outros elementos dos 'Super Dragões'

09:12
Em causa estão suspeitas de crimes de agressão roubo.

A PSP está a realizar esta manhã buscas na casa de Fernando Madureira e de outros elementos dos 'Super Dragões', no âmbito de um inquérito que investiga agressões e roubo.

'Amigos, não vejam televisão': Sandra Madureia reage às buscas da PSP em sua casa

Em causa estão suspeitas de crimes levados a cabo em grupo e que, segundo o 'Jornal de Notícias', terão sido cometidos antes de Fernando Madureira (também conhecido por 'Macaco') ter sido detido na Operação Pretoriano, em fevereiro de 2024. Serão alguns membros afetos à claque do FC Porto e que terão burlado vítimas, prometendo retornos financeiros, após investimentos.

Depois de o negócio ter resvalado, as duas partes terão marcado um encontro para resolver o caso perto do Estádio do Dragão, onde, segundo a investigação, terão estado Fernando Madureira e cerca de 15 indivíduos, que terão agredido e roubado alguns objetos pertencentes às vítimas.

O 'Correio da Manhã' avança que foram emitidos 15 mandados de busca.

Este caso é anterior à Operação Pretoriano, pelo qual o ex-líder dos Super Dragões se encontra a cumprir uma pena de prisão preventiva.

Entretanto, Sandra Madureira, reagiu às buscas nas redes sociais. "Outra vez arroz...", escreveu a mulher de Fernado Madureira nas stories do Instagram.

PSP realiza buscas na casa de Fernando Madureira e outros elementos dos 'Super Dragões'