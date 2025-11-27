Sábado – Pense por si

Portugal

Novo Banco vendeu por 14 milhões terrenos em Sesimbra que valiam 340

Correio da Manhã 09:44
Capa da Sábado Edição 25 de novembro a 1 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 25 de novembro a 1 de dezembro
As mais lidas

Negocio é ponto central da ‘Operação Haircut’, que levou a Polícia Judiciária a realizar buscas no final de outubro.

O Novo Banco vendeu um conjunto de terrenos situado na mata de Sesimbra e participações em sociedades imobiliárias por 14 milhões de euros quando, há dez anos, os mesmos foram avaliados em 340 milhões e, em 2019, em 100 milhões de euros. Este é o ponto central da ‘Operação Haircut’, que levou a Polícia Judiciária a realizar buscas no final de outubro, e que investiga ainda a venda de carteiras de crédito do extinto Banco Espírito Santo.

O Novo Banco vendeu terrenos abaixo do preço
O Novo Banco vendeu terrenos abaixo do preço

Leia a notícia na íntegra no .

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Crédito e dívida Polícia Sesimbra novobanco
Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Aproveitar os feriados

Do Minho ao Algarve, 22 sugestões para gozar os fins-de-semana prolongados de dezembro. E ainda: médicos prescrevem atividades como dança ou jardinagem; de onde vem o dinheiro para as Presidenciais?

Menu shortcuts

Novo Banco vendeu por 14 milhões terrenos em Sesimbra que valiam 340