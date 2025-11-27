Julgamento de André Ventura por cartazes sobre ciganos adiado para meados de dezembro

Líder do Chega pediu para estar hoje no Parlamento, na discussão do Orçamento para 2026.
O julgamento de André Ventura sobre o caso dos cartazes dirigidos à comunidade cigana, com os dizeres “Os ciganos têm de cumprir a lei”, que estava previsto para ter início esta quinta-feira, no Tribunal da Comarca Judicial de Lisboa, foi adiado para meados de dezembro, segundo contou fonte oficial do Chega ao 'Correio da Manhã'.
André Ventura, líder do Chega
O líder do Chega pediu ao tribunal para estar presente na votação do Orçamento do Estado 2026, que acontece esta quinta-feira, e o pedido foi aceite.
Em causa está uma queixa de seis membros da comunidade cigana em Portugal – alguns ligados a associações como a Plataforma Nacional dos direitos Ciganos em Portugal, A Letra Nómadas - Associação de Investigação e Dinamização das Comunidades Ciganas ou a Associação Social, Recreativa e Cultural Cigana de Coimbra – que exigem a retirada dos cartazes.
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Nos próximos dez anos, ninguém nos garante que André Ventura não se tornará Primeiro-Ministro e que não tente um assalto à Constituição para construir a prometida “quarta república” onde vigorarão os tais “três Salazares”.