Julgamento de André Ventura por cartazes sobre ciganos adiado para meados de dezembro

Líder do Chega pediu para estar hoje no Parlamento, na discussão do Orçamento para 2026.

O julgamento de André Ventura sobre o caso dos cartazes dirigidos à comunidade cigana, com os dizeres “Os ciganos têm de cumprir a lei”, que estava previsto para ter início esta quinta-feira, no Tribunal da Comarca Judicial de Lisboa, foi adiado para meados de dezembro, segundo contou fonte oficial do Chega ao 'Correio da Manhã'.



André Ventura, líder do Chega

O líder do Chega pediu ao tribunal para estar presente na votação do Orçamento do Estado 2026, que acontece esta quinta-feira, e o pedido foi aceite.

Em causa está uma queixa de seis membros da comunidade cigana em Portugal – alguns ligados a associações como a Plataforma Nacional dos direitos Ciganos em Portugal, A Letra Nómadas - Associação de Investigação e Dinamização das Comunidades Ciganas ou a Associação Social, Recreativa e Cultural Cigana de Coimbra – que exigem a retirada dos cartazes.