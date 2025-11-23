Mulher de Fernando Madureira foi expulsa de sócia do clube dos 'dragões' na Assembleia Geral do clube.
Sandra Madureira vai recorrer aos tribunais civis para reverter a expulsão de associada do FC Porto, votada e aprovada, no passado sábado, na Assembleia Geral dos dragões, na sequência do processo judicial ‘Pretoriano’. ”Este foi um processo que atropelou todas as formalidades”, revelou fonte próxima da mulher de Fernando Madureira, antigo chefe dos Super Dragões.
Sandra Madureira defendeu-se perante os sócios. “Enaltecer a posição de Sandra Madureira, com grande dignidade na maneira como enfrentou a AG. Não existem penas perpétuas, não sabemos o dia de amanhã”, afirmou António Tavares, deixando a porta aberta para o regresso à condição sócia. “Penso que há condições para que, quando a poeira assentar, tudo isto seja só memória, e as coisas possam caminhar noutro sentido”, acrescentou o presidente da MAG.
