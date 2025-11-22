Sandra Madureira expulsa de sócios do FC Porto

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail

Sandra Madureira foi expulsa de sócios do FC Porto, após a Assembleia-Geral Ordinária do clube deste sábado, com 908 votos a favor, 710 contra, 60 abstenções e três votos nulos.

Resultados da Assembleia Geral



Relatório de Gestão e as Contas individuais e consolidadas e respetivos Parecer do Conselho Fiscal e Disciplinar e Parecer do Conselho do Conselho Superior, relativos ao exercício compreendido entre 1 de julho de 2024 e 30 de junho de 2025

1.341… pic.twitter.com/2Cc2vut690 — FC Porto (@FCPorto) November 22, 2025

Vitor Catão e Vítor Aleixo (pai) foram expulsos por não compareceram sem justificação válida. Assim os pontos 2 e 3, que são os recursos dos dois, vão ser retirados de votação e a aplicação das expulsões avança. Se quiserem impugnar as expulsões agora só por via judicial.

Apesar de referida no comunicado, a votação relativa à expulsão de Fernando Madureira, conhecido como 'Macaco', não poderá avançar, uma vez que este continua preso.