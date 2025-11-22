Sábado – Pense por si

Sandra Madureira expulsa de sócios do FC Porto

Sócios dos 'dragões' tomaram a decisão em Assembleia-Geral Ordinária, este sábado.

Sandra Madureira foi expulsa de sócios do FC Porto, após a Assembleia-Geral Ordinária do clube deste sábado, com 908 votos a favor, 710 contra, 60 abstenções e três votos nulos.

Vitor Catão e Vítor Aleixo (pai) foram expulsos por não compareceram sem justificação válida. Assim os pontos 2 e 3, que são os recursos dos dois, vão ser retirados de votação e a aplicação das expulsões avança. Se quiserem impugnar as expulsões agora só por via judicial.

Apesar de referida no comunicado, a votação relativa à expulsão de Fernando Madureira, conhecido como 'Macaco', não poderá avançar, uma vez que este continua preso.

