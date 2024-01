Miguel Albuquerque constituído arguido

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O presidente do Governo Regional da Madeira foi constituído arguido no âmbito das buscas da Polícia Judiciária na Madeira por suspeitas de corrupção.

Miguel Albuquerque foi constituído arguido no âmbito das buscas da Polícia Judiciária na Madeira por suspeitas de corrupção, avança a SIC Notícias.







crimes de corrupção passiva de titular de cargo político, prevaricação, abuso de poder, participação económica em negócio ou atentado contra o Estado de Direito

O presidente do Governo Regional da Madeira foi constituído arguido porTrês pessoas foram detidas na sequências das buscas. Os três detidos são Pedro Calado, presidente da Câmara do Funchal, Avelino Farinha, líder do Grupo AFA, e Custódio Correia, CEO e principal acionista do grupo SOCICORREIA.