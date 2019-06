O nome do atual deputado terá, no entanto, de ser aprovado pelos órgãos nacionais do partido, assim como toda a lista.Hugo Soares foi um dos principais rostos da oposição ao presidente do PSD , ao apoiar publicamente Luís Montenegro quando este desafiou Rui Rio para eleições no partido.A mesma fonte nada disse sobre o cabeça-de-lista pelo distrito, porque esta é uma decisão da liderança do partido, mas referiu que essa escolha "pode mudar tudo em termos de lugares" dependendo de a opção recair sobre um homem ou uma mulher.Na reunião de hoje, o PSD/Braga aprovou os nomes de Emídio Guerreiro em segundo (por Guimarães), Jorge Paulo (Vila Nova de Famalicão) e Joel Sá (Barcelos), adiantou a fonte social-democrata."Esta não é uma lista final e, por isso, não tem de obedecer ao critério da paridade. É apenas uma indicação que a distrital dá à direção do partido", explicou a fonte sobre a ausência de mulheres nesta lista indicativa.As eleições legislativas estão marcadas para 06 de outubro.