No Verão de 1955, o fotógrafo Henri Cartier-Bresson esteve em Portugal. Era já uma estrela e registou algumas das mais icónicas imagens do País da década de 50. E, até agora, o que se sabia era apenas isto. De resto, nem seria de estranhar que Bresson, que viajou por todo o mundo como fotógrafo, se tivesse lembrado de vir a Portugal. Porque não?Mas afinal, não foi assim. Bresson veio a Portugal porque, em Nova Iorque, um até agora desconhecido George Peabody Jr., que durante 11 anos foi relações-públicas de Salazar, o contratou para vir: a ele e também a mais 155 jornalistas e fotógrafos e outros profissionais - e isto em apenas cinco anos, nem metade dos que trabalhou para o ditador português. A conta de Bresson veio na volta do correio: foi o regime a custear a viagem. Mas o fotógrafo acaba por ser apenas um detalhe, embora particularmente revelador, de uma enorme campanha de propaganda para o cliente António de Oliveira Salazar No Arquivo Nacional da Torre do Tombo, entre a correspondência de Salazar, há um discreto - na verdade, desconhecido até há muito pouco tempo - relatório com o título: "Cinco anos da Actividade da organização George Peabody na propaganda nos Assuntos Portugueses nos EUA". Datado de Fevereiro de 1956, o texto é seco e factual, repleto de números e dados, mas desfaz por completo as ilusões que pudessem subsistir sobre o aparentemente espontâneo interesse americano por assuntos como as samarras portuguesas, a residência de Lord Byron em Sintra, os trajes da Nazaré, ou até mesmo Amália Rodrigues - a cuja gravação do álbum americano (1954) a Peabody afinal ajudou, e que já tinha ido ao Coke Time with Eddie Fisher, na CBS. Talvez porque de repente Eddie Fisher se tivesse lembrado de convidar Amália? Ou talvez porque Barbara Keating Peabody, produtora de conteúdos da CBS, era mulher do publicitário de Salazar - e o trabalho dele, bem pago como se verá, era promover na América tudo o que era português.Fê-lo com sucesso. As referências aos mais de dois mil artigos plantados na imprensa americana e aos 156 visitantes com deslocações patrocinadas a Portugal que constam do extraordinário relatório de Peabody mostram, somadas à correspondência directa entre este e Salazar, que o ditador de tom provinciano promoveu o País contratando uma grande agência de Madison Avenue, Nova Iorque, na época no coração do boom da publicidade e das Relações Públicas, que se movimentava num mundo à Mad Men: a George Peabody and Associates. A parceria manteve-se durante 11 anos, de 1951 a 1962.O documento de 1956, que abrange a primeira metade desse período, é avassalador nos números. Descreve o trabalho feito desde a contratação: "Distribuiu-se por 2.000 jornais um artigo, e fotografia, intitulado, Pretty portuguese imports (bonitas importações portuguesas), que veio publicado em todos eles"; "500 outros jornais publicaram um artigo sobre o Estoril e a sua praia e sobre o ski na serra da Estrela, utilizando informação por nós fornecida"; "De tempos a tempos, fornecem-se a todos os jornais dos EUA pequenas notícias sobre Portugal, destinadas a preencher espaços vazios nos jornais (o que naquele país se designa por "fillers")." E esta é apenas a mancha geral de pequenas notícias.Mas a Peabody conseguia fazer um trabalho mais sofisticado, promovendo artigos maiores sobre temas específicos da cultura portuguesa, alinhados com o perfil da propaganda do regime. O texto dá exemplos concretos de mais de duas centenas em publicações de referência: artigos sobre o Turismo em Portugal no New York Times (dois, em Fevereiro de 1951), no New York Daily News (Junho de 1951) e no New York Post (Agosto de 1951), no Boston Globe (Julho de 1951), no San Francisco Examiner, Los Angeles Times, Detroit News (Março de 1953), no New Orleans Times e Chicago Tribune (Junho de 1953), e muitos, muitos mais.Mas é nos temas mais particulares e até exóticos, com um nível de detalhe que revela contacto e conhecimento do País - e do que o regime dele queria destacar -, que se torna patente que de repente a imprensa americana não descobriu por acaso o turismo em Portugal. Há artigos sobre o toureio amador na Feira Popular (no Metropolitan Group, com uma tiragem de mais de 14 milhões) e sobre os alunos da fragata Dom Fernando (pelo menos dois em jornais diferentes), sobre as amendoeiras em flor no Algarve (Los Angeles Examiner), sobre a Riviera Portuguesa (a Linha de Cascais, no NYT, em Novembro de 1952), sobre as festas portuguesas, as samarras portuguesas, a Páscoa em Portugal, os estudantes de Coimbra, a pesca à baleia nos Açores, a Madeira, Sintra, os trajes da Nazaré, as cortiças portuguesas, a bênção dos lugres bacalhoeiros, os campinos do Ribatejo, fado e sardinhas de Lisboa, Amália, o Palácio da Pena, e vários sobre Fátima. Em Novembro de 1952, o Boston Traveler, o Indianápolis New e milhares de outros jornais (um fenómeno que era facilitado pela organização em cadeia de títulos da imprensa) titulam: "Bom ambiente político atrai realezas a Portugal."A exibição de um cenário idílico com pinceladas etnográficas ou de lifestyle é ainda mais evidente nas revistas. Além do relatório, Peabody escreve directamente ao seu cliente, em cartas que remete já traduzidas para português, e envia anexados recortes de alguns artigos mais destacados. Na Parade de Abril de 1953, surge Amália Rodrigues numa viagem aos Açores, com tratamento de estrela: flores à chegada a Ponta Delgada e um passeio por São Miguel. Vai às Furnas, come o cozido, e há foto da fadista a ver o tacho ser retirado do solo, com chicken à la volcano (galinha à vulcão), na tradução da revista.Em Fevereiro de 1953, a Glamour publica três páginas com a reportagem da vinda a Portugal da vencedora de um concurso promovido pela revista, em que o prémio era precisamente uma viagem a Portugal, Espanha e França. A jovem Joy Godbehere, que levanta voo dos Estados Unidos já equipada com um impecável guarda-roupa fornecido pela revista, é fotografada numa casa de fado, no casino Estoril e a conversar, sorridente, sentada junto à piscina da casa de Ricardo Espírito Santo: o título era "A journey for Joy".Também nos recortes enviados por Peabody surge, já de um período posterior ao relatório de 1956, a reportagem "Portugal, um paraíso para os fotógrafos" (em 1957, na U.S. Camara), que George Peabody faz questão de destacar porque, explica a Salazar, o novo hobby em ascensão dos EUA é a fotografia, já com milhões de praticantes e vendas-recorde de máquinas para uso individual.Nem Amália fica de fora. Além da participação na CBS com Eddie Fisher, no ponto 24 da "actividade geral" descrita no relatório, lê-se: "A organização Peabody colaborou com a companhia de discos Angel Records na composição da capa do álbum de canções de Amália Rodrigues, publicado por aquela companhia." O álbum, Amália Rodrigues Sings Fado from Portugal and Flamenco from Spain, foi o primeiro da fadista editado nos EUA, e o primeiro LP da sua carreira. Na CBS, Amália cantou April in Portugal, a adaptação para inglês de Coimbra. A música teve oito versões de oito artistas americanos diferentes, incluindo um instrumental de Louis Armstrong. Escreve Peabody: "Estimulou-se a gravação de discos com esta canção; tirou-se todo o partido publicitário desta canção, fazendo-a ligar aos motivos turísticos portugueses (para esse efeito, forneceu-se material informativo a todas as estações de rádio e televisão); por exemplo, a artista Dinah Shore (...) utilizou o material por nós fornecido." Só em 1953, a versão teve quatro versões na tabela da revista Billboard. O sucesso inegável da música não poderá obviamente ser atribuído só a Peabody - mas é também inegável que ele "ajudou" na promoção.Esta gigantesca campanha nos bastidores dos media americanos era desconhecida até Vasco Ribeiro, investigador da Universidade do Porto, se deparar em 2014, e enquanto pesquisava sobre o gabinete de imprensa da Arcada, com as 25 páginas do documento na Torre do Tombo. "Percebi que era prometedor, mas não sabia o que era, até porque vinha classificado como 'organização' e não como relações públicas. Mas quando comecei a lê-lo com atenção, até ouvia clamores, com a quantidade de informação!", brinca. A partir daí, foi construindo a pesquisa: recolheu dezenas de exemplares de jornais, revistas, livros e guias de viagem que ilustram muitos dos casos elencados por Peabody. E, este mês, publicou o artigo académico A empresa de relações públicas norte-americana contratada por Salazar (1951-1962). O professor de Comunicação Política e Relações Púbicas passou semanas na Torre do Tombo, pesquisou no Arquivo Oliveira Salazar e no arquivo do SNI (Secretariado Nacional de Informação, que fazia a articulação mais directa, no dia-a-dia, com a Peabody) e no Departamento de Justiça americano, onde todas as agências que tinham Estados estrangeiros como clientes tinham de fazer um registo legal.Apesar de a contratação se ter mantido discreta, ela não é surpreendente no momento histórico da altura. Pelo contrário. A má imprensa de Portugal no fim dos anos 40, nos Estados Unidos, era uma evidência. Mesmo tendo sido formalmente neutral durante a segunda guerra mundial, o país é visto como próximo dos derrotados - o luto nacional pela morte de Adolf Hitler terá ajudado. A Time chama a Salazar "o decano dos ditadores", a intenção de aderir à ONU falha em 1946 e arrasta-se, a discussão internacional sobre a questão colonial desponta. É neste contexto que surgem críticas internas à comunicação institucional do regime, tutelada ainda por António Ferro. Na correspondência diplomática entre Pedro Theotónio Pereira, embaixador em Washington e dado até como potencial delfim do ditador, é várias vezes manifesta a preocupação pela forma como os media americanos vêem e tratam Portugal. Terá sido ele a sugerir a contratação - uma opção que muitos outros países faziam, porque Nova Iorque, agora sede da ONU, se tornara o palco político onde mais importava ser bem visto.Um dos elementos mais surpreendentes, pela modernidade, do documento Peabody é a lista, com nomes e datas, das deslocações de jornalistas e profissionais variados a Portugal, com a designação de "entidades norte-americanas que visitaram Portugal em colaboração com George Peabody and Associates" - hoje é uma prática comum. Salazar já queria mostrar o País. E foram, só em cinco anos, 67 jornalistas (de jornais e revistas), 26 fotógrafos e modelos, 12 escritores, 14 funcionários de rádio e televisão, 7 operadores cinematográficos e 30 "outras personalidades", em que se incluem empresários, professores universitários, pessoas da área da moda e cientistas - centena e meia de pessoas trazidas a excursionar em Portugal. Veja-se o caso, já referido, de Cartier-Bresson: no relatório, é o 26º nome na lista de fotógrafos e modelos, com esta referência: "Henri Cartier-Bresson, Holiday, Harper's Bazaar, Agosto de 1955." Páginas antes, refere-se a publicação, em Fevereiro de 1956, na Harper's Bazaar, das "fotografias de Portugal".Uma das fotos da série mostra uma festa de alta sociedade junto a uma piscina, com a legenda: "Residência privada em Cascais." E o mesmo banco de baloiço da casa de Ricardo Espírito Santo em que a menina Joy se sentou para ser fotografada para as páginas da Glamour, surge agora fotografado de costas: também Bresson foi levado a casa dos Espírito Santo. Um tipo de acesso que sugere um périplo enquadrado pelo regime.Aliás, esse controlo do regime, através do SNI, sobre as visitas de entidades estrangeiras a Portugal, é ilustrado de forma flagrante pela carta de agradecimento que o casal Armstrong escreveu a Salazar depois da sua deslocação a Fátima - patrocinada pela Peabody, naturalmente. Em carta datada de 25 de Novembro de 1953 (e que se encontra no Arquivo Salazar), April e Martin Armstrong, dois escritores católicos que Peabody trouxera a Fátima, escrevem ao ditador: "Não queremos deixar de mencionar que devemos muito à organização Peabody&Assoc. e ao Secretariado Nacional de Informação, pela maneira excelente como prepararam o nosso itinerário, habilitando-nos assim a alcançar o nosso fim, sem dificuldade alguma. Com a óptima e constante colaboração destas organizações, as nossas pesquisas foram deveras aceleradas." Os Armstrong foram ainda recebidos, na sua peregrinação pré-desenhada, pelos bispos de Leiria e Coimbra e até pela Irmã Lúcia, "uma honra que nunca sonhávamos ter".Os custos destas deslocações são pagos pelos regime, indirectamente: a Peaboby imputa posteriormente as despesas ao SNI. No contrato assinado a 15 de Setembro de 1955 entre a agência e o SNI (pelo qual assina José Manuel da Costa, Secretário Nacional da Informação, Cultura Popular e Turismo), é incluída a despesa tida com Cartier-Bresson, bem como as de outros, e este é descrito como "fotógrafo de renome mundial, que coligiu material para publicar nas revistas Harper's Bazaar, Holiday, e outras das principais revistas americanas e francesas". A parcela que inclui esta e várias outras deslocações, corresponde a 15.686 dólares - o próprio contrato estabelece a taxa de câmbio a 28,95 escudos por cada dólar: foram 454.109 escudos só neste contrato. Aplicado o coeficiente de desvalorização da moeda para o ano 1955 (publicado anualmente pelo Ministério das Finanças), representaria hoje um valor aproximado de 176.812 euros. O secretário nacional do SNI Eduardo Brazão chegou a escrever posteriormente nas suas memórias, editadas em 1976, que os gastos com a Peabody eram mesmo "o principal esbanjamento dos dinheiros públicos que por ali se fazia" (ver caixa na página 39).Os custos poderiam ser altos, mas o regime parecia satisfeito. Além da maior exposição mediática, a grande aposta era na promoção de Portugal como destino turístico. Aqui, a acção começa por avaliar o ponto de partida, contactando 73 agências em três grandes cidades americanas (Nova Iorque, Boston e Baltimore). Sem surpresa, o estudo constatou que havia "pouca ou nenhuma informação sobre Portugal". Isso iria mudar. A Peabody distribuiu 2.200 brochuras sobre Portugal, mais 50 mil folhetos, de produção própria, pelos agentes de viagens, feiras e exposições de turismo, a que se somaram outros que lhe eram passados pelo SNI ou pela Casa de Portugal em Nova Iorque. Colocou anúncios nas principais revistas de viagens e turismo, distribuiu cartazes, numa colaboração com a TWA, entregou ao longo de vários anos, aos operadores turísticos, os artigos que saíam na imprensa sobre o Turismo em Portugal, e usou a American Express para a distribuição de 100 mil folhetos sobre Portugal.Outra das preocupações foi o contacto com os autores de guias de viagem (ver caixa), de forma a garantir a entrada de Portugal ou o alargamento do espaço dedicado ao País. Peabody contacta, por exemplo, a Doubleday and Co., uma das maiores editoras de livros de viagens, que envia um autor a Portugal especificamente para o efeito. É de notar que Salazar tinha abertura para colaborar nestes esforços: Lawton Mackall, o autor do guia, veio a Portugal em 1952 e "foi recebido por Sua Excelência o Presidente do Conselho".O resultado, segundo a empresa (não é clara a fonte, mas é crível que tenham sido as próprias autoridades portuguesas a fornecer os números), foi sensível: o número de turistas americanos entrados em Portugal rondava os 6.500 no fim da década de 40, passou a 11.385 no primeiro ano da Peabody (1951) e chegou aos 30.700 em 1955.Foi também a Doubleday a editar, por sua vez, o livro do casal Armstrong Fátima, A Pilgrimage to Peace (Fátima, uma peregrinação à paz): Fátima era um conteúdo transversal de toda a acção de propaganda da Peabody. Entrava nos guias de viagem, como entrava nos artigos na imprensa, em conteúdos para distribuição especificamente em meios católicos, em livros promovidos pela empresa, e até no filme, produzido pela Warner Brothers, O milagre de Nossa Senhora de Fátima. A Peabody sugeriu a ideia, colaborou no guarda-roupa e na "preparação, montagem e publicidade do filme", e ainda trouxe a Portugal dois operadores de câmara para filmar o encerramento do Ano Santo em Fátima.Pode sempre admitir-se que George Peabody tenha exagerado, e que tome como efeito da sua acção um interesse que pudesse ter sido genuíno por temas portugueses. Mas também há pontos em que não só não exagera, como fica até aquém da realidade. Uma das suas iniciativas foi contactar Richard Pahlman, um dos decoradores da moda em Nova Iorque. Peabody apenas refere que se colaborou "com o senhor Pahlman e com a revista House and Garden numa exposição baseada em motivos portugueses" a que junta a organização de uma "grande exposição para venda" com artefactos de inspiração portuguesa criados pelo decorador. Mas a investigação de Vasco Ribeiro permitiu concretizar os pormenores. A tal exposição foi um portuguese bazaar, ou bazar português, no Macy's, um dos grandes armazéns de Nova Iorque. O portuguese bazaar consistiu num andar modelo decorado com tudo o que era português: "Mobiliário, tapeçarias e toda a sorte de artigos de decoração, não faltando os azulejos, as cestas de vime, a cama estilo Queen Anne, os pratos-couve Bordallo Pinheiro e o galo de Barcelos", escreve Vasco Ribeiro. Saiu na Vogue. Pahlman criou ainda uma linha de pequenos objectos decorativos de porcelana, com motivos tão portugueses como o carro de bois e os pescadores da Nazaré, e que estiveram à venda no Macy's.O início, ou a inspiração, tinha afinal sido mais uma das viagens patrocinadas por Peabody, em 1952, e de seis semanas. Pahlman visitou Portugal pelo menos mais duas vezes em colaboração com SNI. "E genuinamente gostou do País, isso é visível em artigos posteriores e até no seu livro mais importante, The Pahlman Book of Interior Design", em que há referências a Portugal, aponta Vasco Ribeiro. A partir de certo ponto, as coisas funcionam por si e é impossível traçar a fronteira entre o que foi directamente determinado pela campanha ou não.No início da década de 60, já não bastava uma campanha de relações públicas para salvar a face externa do regime. Politicamente, o colonialismo colocava o Estado Novo sob uma luz cada vez menos favorável. A guerra colonial começa em 1961, em Angola, e a queda de Goa avizinha-se. Peabody, curiosamente, parece perceber os novos ventos políticos. Após uma viagem que faz ao estrangeiro escreve a Salazar com um dado estritamente político, contando-lhe que teve a informação diplomática de que a invasão da última possessão portuguesa na Índia está iminente. A imagem do regime deteriora-se.Talvez por isso, e a conselho de Theotónio Pereira, a Peabody acaba dispensada. Seria substituída pela Selvage and Lee, pondo-se fim a 11 anos de colaboração. Mas o regime aprendera a lição: nunca mais deixou de recorrer a agências de relações públicas americanas.