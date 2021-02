Exames adiados para julho e setembro. Duas provas de aferição foram canceladas

Pausa de 15 dias e consequente alteração do calendário escolar levou a que as datas dos exames fossem adiadas.

A alteração do calendário escolar, devido à pausa de 15 dias a pandemia obrigou, levou a que as datas dos exames fossem adiadas. Segundo adiantou à Renascença o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, a primeira fase passa para julho e a segunda para setembro.



MÁRIO CRUZ/LUSA

"Como no final do ano vamos ter mais uma semana de aulas, o calendário escolar andou todo para a frente e vamos ter uma primeira fase de exames a acontecer em julho, em vez de ser em junho, e uma segunda fase de exames a acontecer em setembro, em vez de acontecer em julho, como tradicionalmente acontece", disse.



Já as provas de aferição de Educação Física e de Expressões Artísticas foram canceladas.