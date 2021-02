Prepare-se para mais um verão anormal

É difícil prever datas e prazos. Em maio vai ser possível assistir à Fórmula 1 de forma descontraída? As praias algarvias vão voltar a encher-se de estrangeiros? Os portugueses vão poder sair descomprometidamente do país para a estação estival? Os especialistas estão apreensivos em dar datas de quando a normalidade vai retomar. Mas o vice-almirante Gouveia e Melo, responsável pela estratégia do plano de vacinação, assegura que em setembro 70% da população estará inoculada, o que é um bom prenúncio, mas só para o Natal. Sobre o verão? "Não deve ser normal. Talvez um bocadinho mais tranquilo [do que o que temos hoje], mas com todos os cuidados."



Em 2020 houve um abrandamento de algumas medidas no país para permitir que os portugueses pudessem ir passear e ir à praia nos meses de verão. Mas na altura saíamos de um mês de abril onde o máximo de casos confirmados foi de 1.506. Em janeiro verificámos dez vezes mais casos diários. Porém, o ritmo decrescente de casos nas últimas semanas pode ser um bom prenúncio e pode até antecipar um levantar de várias restrições já em março ou abril: na reunião do Infarmed desta terça-feira, o Governo terá apontado a duração do confinamento até 16 de março.



Manuel Carmo Gomes tinha dito à SÁBADO, no final de janeiro, que as restrições podiam começar a ser levantadas quando o número de casos descesse abaixo dos três mil casos diários e a pandemia estivesse mais sob controlo. Agora que o país parece estar a chegar a esse patamar, é ainda necessário reduzir para menos de dois mil casos por dia e reduzir também o número de pessoas infetadas.