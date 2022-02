PS e Chega ganham milhões (e vem aí austeridade nos partidos de esquerda)

Os votos conseguidos pelos partidos políticos nas eleições legislativas do passado domingo não significam apenas representação na Assembleia da República – trazem consigo, também, dinheiro público. Havia duas subvenções em jogo nestas legislativas que, no total, valem mais de 68 milhões de euros ao longo da próxima legislatura.



Os ganhadores e perdedores no plano eleitoral são também ganhadores e perdedores na frente financeira, num ciclo virtuoso que dá mais força a quem se sai bem nas urnas e significa austeridade para quem se sai mal. O PS e o Chega são os dois partidos que mais ganham face à legislatura passada. O PCP, o BE e o CDS sofrerem rombos muito pesados – só o Bloco, partido em que as subvenções são uma fonte de receita crucial, perde mais de 720 mil euros anuais, o equivalente a quase três milhões de euros ao longo da legislatura. No CDS é a sobrevivência do partido que está em jogo.

A principal subvenção, a mais valiosa, é a que financia os partidos políticos que conseguem eleger deputados ou que têm mais de 50 mil votos. Esta calcula-se multiplicando o número de votos por uma fração (1/135) do Indexante dos Apoios Sociais (que este ano é de 443,2 euros). Esta subvenção tem também um corte em vigor, de 10%, e o valor anual é pago mensalmente. A segunda subvenção é a que financia as campanhas eleitorais e este ano o bolo era de 8,864 milhões de euros (20 mil vezes o Indexante dos Apoios Sociais), deduzido de um corte de 20% (que vinha de 2010 e ficou cristalizado na lei em 2017). Um quinto do bolo é repartido logo à cabeça, em partes iguais pelos partidos que elegem e que se candidataram a mais de metade dos círculos eleitorais (177,28 mil euros). Os restantes 80% serão distribuídos na proporção das votações obtidas, sendo que o dinheiro público a receber não pode ser superior aos gastos totais da campanha – os partidos terão ainda que apresentar aos serviços da Assembleia da República, responsáveis pelo processamento do dinheiro, os orçamentos executados.