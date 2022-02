Marcelo já comunicou a Costa a intenção de o indigitar como primeiro-ministro

O Presidente da República já comunicou a António Costa a sua intenção de o indigitar como primeiro-ministro do próximo governo. A intenção foi comunicada através de uma nota no site da Presidência depois do fim da reunião entre o Presidente e os representantes do Partido Socialista na sequência das legislativas de domingo.



"O Presidente da República comunicou ao Dr. António Costa, Secretário-Geral do Partido Socialista, a sua intenção de o indigitar como Primeiro-Ministro do XXIII Governo Constitucional, a qual será formalizada depois do apuramento dos votos dos círculos eleitorais da Europa e de fora da Europa", pode ler-se na nota.



"O PS tem desta maioria absoluta um sentido pleno de responsabilidade para promover o diálogo político e social, para construir com a sociedade portuguesa os consensos necessários para que o país continue a avançar e a vontade de manter um espírito de solidariedade institucional", disse José Luís Carneiro à saída da reunião com o Presidente à qual Costa assistiu por videoconferência. Questionado sobre a ideia de regressarem os debates quinzenais, José Luís Carneiro remeteu a questão para o Parlamento.