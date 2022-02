Livre justifica por que gastou €330 mil em assessores

Uma imagem sobre o valor dos ajustes diretos feitos pelo partido Livre na Câmara de Lisboa começou a ser amplamente partilhada no Twitter. A soma dos contratos publicados no Portal Base mostrava que o partido ia gastar mais de 330 mil euros em contratos de assessores para a CML onde o Livre elegeu um vereador sem pelouro. O partido que elegeu agora um deputado para a Assembleia da República justificou esta segunda-feira o valor gasto.



Nos dias 26 e 28 de janeiro foram publicados oito contratos de prestação de serviços de assessoria na área do urbanismo e mobilidade, comunicação, administração, secretariado e jurídico para apoio à atividade do gabinete de Rui Tavares. No dia 3 de fevereiro foi publicado mais um contrato para prestação de serviços de assessoria na coordenação do gabinete. A soma dos nove contratos dá o valor de cerca de 336 mil euros (280,5 mil euros + 55,9 mil euros). Estes valores são referentes a contratos de dois anos, o que quer dizer que são cerca de 118 mil euros por ano que o Livre vai gastar em vereadores, a uma média de 13 mil euros por cabeça.



"Nos últimos dias começaram a aparecer uma quantidade tremenda de falsidades, meias verdades e desinformação", começa por escrever o partido no comunicado. Lembra depois que os gabinetes na Assembleia e na Câmara Municipal podem "contratar pessoas para assessorar os eleitos" e os ajudarem nas novas funções. A deliberação que permitiu aos eleitos para a Câmara de Lisboa fazerem esse contrato foi assinado pelo Presidente da Câmara Carlos Moedas, permitindo ao Livre contratar três assessores e um funcionário administrativo num valor que não excedesse os 0,016% do orçamento anual da autarquia. No entanto, o partido escudou-se numa alínea que permite contratar mais funcionários "desde que não sejam ultrapassados os limites remuneratórios". "O Livre optou por contratar em part-time especialistas em várias áreas de atividade da CML como mobilidade, urbanismo, habitação, cultura, Direitos Humanos ou finanças", em vez de contratar pessoas a tempo inteiro, pagando um valor mais baixo a cada assessor.