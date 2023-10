Provas da corrupção em Portugal são 'imprestáveis' no Brasil

Uma decisão do Supremo Tribunal Federal no caso Lava Jato ameaça destruir o que resta da investigação às suspeitas de crimes na adjudicação e construção da Barragem do Baixo Sabor. Um juiz daquele tribunal brasileiro decidiu que são nulos os dados da empresa Odebrecht - documentos bancários, emails e testemunhos de delatores - que o Ministério Público está a usar para tentar descobrir quem é o “Príncipe”.

São 134 páginas explosivas, assinadas no início do mês passado por um juiz do Supremo Tribunal Federal (STF), a última instância do poder judiciário brasileiro, que podem destruir de vez a Operação Lava Jato e estilhaçar também várias investigações internacionais que usaram ou estão a usar como provas os dados dos sistemas informáticos da empresa Odebrecht, como sucede em Portugal no processo EDP/CMECs e particularmente no segmento sobre as suspeitas na construção da Barragem do Baixo Sabor.