O Ministério Público está a investigar o financiamento da campanha eleitoral de 2015 de Pedro Passos Coelho, então líder do PSD. Dados enviados pelas autoridades brasileiras para o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) apontam no sentido de que o publicitário brasileiro responsável pela campanha, André Gustavo, tenha sido pago pela construtora Odebrecht, envolvida no processo judicial Lava Jato. A investigação sobre os pagamentos feitos a André Gustavo corria no DCIAP desde 2017, mas foi, esta semana, anexada ao processo da EDP , segundo confirmou a SÁBADO esta terça-feira.André Gustavo foi o responsável pelas campanhas eleitorais do PSD de 2011, quando Passos Coelho foi eleito primeiro-ministro, derrotando José Sócrates, e de 2015, onde voltou a ganhar as eleições, mas acabaria por sair do governo devido à formação da "geringonça" (PS/PCP/Bloco de Esquerda), que formou uma maioria parlamentar. A entrada de André Gutavo na comunicação política do PSD foi apadrinhada por Miguel Relvas, o então homem-forte de Passos Coelho para o "aparelho partidário", que criou com André Gustavo uma relação de amizade. Em 2016, aliás, Relvas arrendou um apartamento em Lisboa ao publicitário brasileiro.Um ano mais tarde, André Gustavo viria a ser detido na operação Lava-Jato, suspeito de, durante anos, ter sido um intermediário para o pagamento de subornos entre a Odebrecht e, por exemplo, o antigo presidente do Banco do Brasil e da Petrobrás, Aldemir Bendine.Foi também em 2017 que o DCIAP abriu o processo 1441/17.0JLFSB, no âmbito do qual pediu a colaboração das autoridades brasileiras, que tinham apreendido nas instalações da Odebrecht um ficheiro denominado "Paulistinha" relativo a pagamentos de subornos feitos em dinheiro na sede da empresa, em São Paulo. Muitos dos "presenteados" estavam, prém, identificados com nomes de código como "Sócio 1", "Avesso", "Babaçu", "Crente", "Leleco", entre outros, e um "Príncipe".É sobre este último, cuja identidade ainda se desconhce, que o Ministério Público brasileiro se refere na resposta ao pedido de colaboração das autoridades portuguesas: "Também foi encontrada uma planilha [folha de cálculo] que indica programação de pagamentos ao codinome PRÍNCIPE, por solicitação do diretor-superintendente da Odebrecht em Portugal. Esta planilha contém um comentário /anotação feito por Ângela Palmeira, que vincula essa programação à obra de Baixo-Sabor". Ouvido em delação premiada, Fernando Migliaccio, ex-gestor do departamento de subornos da construtora brasileira, confirmou que as entregas de valores "com referência à obra da barragem do Baixo Sabor foram efetivamente solicitadas por José Fábio Januário", outro quadro da Odebrecht já condenado na Lava-Jato. O mesmo colaborador identificou André Gustavo como a pessoa que "visitou a sede da Odebrecht em São Paulo especificamente para cobrar o pagamento dos valores relativos a Portugal". O dinheiro foi, segundo o mesmo depoimento, entregue a Marcelo Marques Casimiro, um taxista utilizado por André Gustavo para fazer a "coleta das entregas".Analisada a contabilidade da empresa de André Gustavo, a Arcos Propaganda, os valores em causa e o período de tempo, os investigadores brasileiros concluíram ter sido possível "identificar que os pagamentos faturados 'por dentro' pela Arcos Propaganda" para o partido PSD e para a coligação Portugal à Frente totalizaram 868 mil euros e foram feitos no mesmo período e em valores muito semelhantes aos repasses em espécie feitos 'por fora'" pelo departamento de "propina" da Odebrecht.Ressalvando que se tratam de informações "indiciárias", o Ministério Público brasileiro escreveu na resposta ao pedido de cooperação pelo feito DCIAP que "é possível que os pagamentos descritos com referência à obra de Baixo-Sabor, em Portugal, possam se referir ao financiamento da campanha eleitoral do Partido Social-Democrata para a eleição do cargo de primeiro-ministro, disputada em 2015, pelo ex-primeiro ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho".Mais, para o MP brasileiro, apesar de o próprio André Gustavo ter garantido que os serviços prestados em Portugal foram "legais e corretos", os "elementos de prova reunidos nos presentes autos sugerem que ele efetivamente recebeu três milhões de reais, equivalentes a aproximadamente 880 mil euros, em razão de compromissos assumidos por José Fábio Monteiro com a pessoa de codinome PRÍNCIPE, relacionados a acertos feitos na obra da barragem do Baixo-Sabor".