Banif, o banco suspeito de lavar 1.400 milhões de euros

Durante 10 anos, incluindo no período da intervenção do Estado português, passaram por contas da instituição fundada por Horácio Roque muitos milhões usados para alegados pagamentos corruptos do caso Lava Jato. Em A teia do Banif, o jornalista e diretor-adjunto da SÁBADO António José Vilela conta a história dos planos secretos de um “banco maldito”