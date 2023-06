MP aceita que milhões suspeitos para corromper o 'Príncipe' foram apenas fraude fiscal

A Odebrecht Portugal já está a pagar a prestações cerca de €5 milhões para não ser acusada de fraude fiscal e lavagem de dinheiro no caso Monte Branco. O Ministério Público aceitou que as transferências internacionais, ocorridas entre 2006/12 e avaliadas em €10 milhões, se destinaram apenas a pagar por fora a funcionários da empresa. O problema é que uma parte desse dinheiro estava a ser usado pelos procuradores de outro processo, o caso CMEC/EDP, para fundamentar pagamentos corruptos na adjudicação e construção da barragem do Baixo Sabor. Uma investigação que visa muitos milhões de euros enviados através de offshores e destinados também ao enigmático “Príncipe”.