Presidente da República recebe esta quarta-feira PSD, PS, IL e Livre em audiências de "início de mandato"

Estas audiências ocorrem no mesmo dia do debate quinzenal com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, no parlamento, com início marcado para as 15:00.

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O Presidente da República, António José Seguro, recebe esta quarta-feira PSD, PS, IL e Livre em Belém e os restantes partidos com assento parlamentar na quinta-feira "no âmbito das consultas de início de mandato".



O Presidente da República, António José Seguro José Sena Goulão/Lusa

O PSD será o primeiro a ser recebido, pelas 11:00, e vai estar representado pela primeira vice-presidente do partido, Leonor Beleza.

Segue-se às 12:00 o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, às 13:00 a presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, e às 13:30 os dois co-porta-vozes do Livre, Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes.

Estas audiências ocorrem no mesmo dia do debate quinzenal com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, no parlamento, com início marcado para as 15:00.

Na quinta-feira, as audiências em Belém arrancarão com o presidente do Chega, André Ventura, às 09:30. Segue-se o PCP às 10:30 e, depois de meia em meia hora, CDS-PP, BE, PAN e JPP.

A informação das audiências foi divulgada na segunda-feira no sítio oficial da Presidência da República, que revelava que António José Seguro receberia "a seu convite, os líderes dos partidos políticos com representação na Assembleia da República, no âmbito das consultas de início de mandato".

António José Seguro tomou posse como Presidente da República em 09 de março depois de ter sido eleito na segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, com mais de 3,5 milhões de votos, um número recorde, correspondentes a 66,84% dos votos expressos, contra André Ventura, presidente do Chega.

As reuniões semanais do Presidente da República com o primeiro-ministro, o também presidente do PSD Luís Montenegro, passaram das quintas para as terças-feiras.