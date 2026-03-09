Seguro condecorou Marcelo com o grande-colar da Ordem da Liberdade

O novo Presidente da República cumpriu, no Palácio Nacional da Ajuda, uma tradição iniciada por Jorge Sampaio.

O novo Presidente da República, António José Seguro, condecorou esta segunda-feira o seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa, com o grande-colar da Ordem da Liberdade, seguindo uma tradição iniciada por Jorge Sampaio.



António José Seguro condecora Marcelo Rebelo de Sousa com a Ordem da Liberdade Miguel A. Lopes/Lusa

Numa breve cerimónia sem discursos, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, António José Seguro impôs as insígnias a Marcelo Rebelo de Sousa, que cessou funções esta segunda-feira ao fim de dez anos como chefe de Estado.

No fim da cerimónia, o novo Presidente da República e o cessante deram um aperto de mão e um abraço. Estavam presentes o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e elementos do gabinete e das Casas Civil e Militar de Marcelo Rebelo de Sousa, entre outros convidados.

António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, foi eleito na segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, com mais de 3,5 milhões de votos, um número recorde, 66,84% dos votos expressos, contra André Ventura, presidente do Chega.

Esta segunda-feira, no seu discurso de posse, na Assembleia da República, o novo Presidente da República dirigiu a Marcelo Rebelo de Sousa uma "palavra de gratidão pela sua dedicação a Portugal e à defesa do interesse nacional".

"Qualquer que seja o balanço que cada um faz dos seus mandatos, ninguém pode negar-lhe o amor a Portugal. Fica a gratidão e, julgo que também posso dizer, o afeto, de um país que sentiu sempre a sua presença nos momentos mais importantes, dos últimos dez anos", acrescentou.

António José Seguro referiu que, "também com estes fundamentos" decidiu condecorar Marcelo Rebelo de Sousa com "o grau mais alto da Ordem da Liberdade, o grande-colar da Ordem da Liberdade".

Segundo o portal das ordens honoríficas portuguesas na Internet, o grande-colar da Ordem da Liberdade "é concedido pelo Presidente da República a chefes de Estado estrangeiros" e pode também ser atribuído "a antigos chefes de Estado e a pessoas cujos feitos, de natureza extraordinária e especial relevância para Portugal, os tornem merecedores dessa distinção".

No dia em que tomou posse, o antigo Presidente Jorge Sampaio condecorou o seu antecessor, Mário Soares, com o grande-colar da Ordem da Liberdade, e o mesmo fizeram depois os presidentes Aníbal Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa em relação aos seus antecessores.