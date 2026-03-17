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NOMEAÇÕES. CONTINUAM O FAMILYGATE E O JOBS FOR THE BOYS

Governo nomeia maridos, filhas e 'boy' vendedor de raquetes de padel

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 23:00

Há novos casos de assessores e adjuntos que são casados com governantes, deputados e até administradores hospitalares. E há cunhados e militantes sem experiência, que antes trabalhavam em campos de padel e agências de viagens.

Em setembro de 2024, Catarina Reis, médica de profissão, foi nomeada técnica especialista no gabinete da secretária de Estado da Gestão da Saúde, Cristina Vaz Tomé. Pormenor: Catarina Reis é casada com Hélder Reis, secretário de Estado do Planeamento de Desenvolvimento Regional. Entretanto, a 8 de julho de 2025, foi promovida a adjunta da ministra da Saúde, Ana Paula Martins. E não é o único caso.

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