Miguel Albuquerque recandidata-se à liderança do PSD/Madeira sem adversários internos

É a oitava vez que Miguel Albuquerque, também presidente do Governo Regional, concorre à liderança do partido.

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O atual líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, é o único candidato à presidência da estrutura regional do partido nas eleições internas que se realizam esta quarta-feira, tendo assim assegurada a reeleição para o cargo que ocupa desde 2014.



Miguel Albuquerque, líder do PSD/Madeira DR

Esta é a oitava vez que Miguel Albuquerque, também presidente do Governo Regional, concorre à liderança do PSD/Madeira e só perdeu na primeira tentativa, em 2012, quando enfrentou o histórico Alberto João Jardim.

Já em 2014, obteve a vitória à segunda volta contra Manuel António Correia, então secretário regional do Ambiente e Recursos Naturais, com 64% dos votos, num universo de 6.232 votantes.

Depois, avançou sem oposição nas internas de 2016, 2018, 2020 e 2022.

Em 2024, voltou a disputar a liderança do partido com Manuel António Correia, numas eleições internas marcadas pela instabilidade política decorrente do processo judicial que investiga suspeitas de corrupção na Madeira e que, num período de um ano e meio, motivou duas eleições regionais antecipadas, a formação de um governo minoritário social-democrata e a aprovação de uma moção de censura, apresentada pelo Chega.

Albuquerque, que foi constituído arguido naquele processo, derrotou o adversário por 2.246 votos contra 1.854, num universo de 4.388 votantes inscritos.

Também venceu sempre as eleições legislativas regionais, incluindo as antecipadas, mantendo-se na presidência do executivo madeirense desde 2015, mas sem maioria absoluta a partir de 2019, sendo o atual governo (2025-2029) de coligação com o CDS-PP.

Miguel Albuquerque avança novamente para a liderança do PSD/Madeira sem oposição interna, com uma lista para a Comissão Política que inclui o ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal Pedro Calado, também constituído arguido no âmbito do processo que investiga suspeitas de corrupção no arquipélago.

A lista mantém José Prada como secretário-geral da estrutura regional do partido.

Miguel Albuquerque tem 64 anos (nasceu em 04 de maio de 1961) e é advogado de profissão.

Desempenhou vários cargos de chefia no partido, sendo presidente da Mesa do Congresso nacional desde 2022, e foi presidente da Câmara Municipal do Funchal, o município mais populoso da Região Autónoma da Madeira, entre 1994 e 2013, eleito quatro vezes, sempre com maioria absoluta.

A eleição direta no PSD/Madeira decorre entre as 17:30 e as 20:30, nas sedes do partido, e a tomada de posse acontece no início dos trabalhos do XX congresso regional agendado para os dias 18 e 19 de abril.

Hoje também decorre a eleição dos restantes órgãos do partido (Mesa, Conselho de Jurisdição e Conselho Regional, que tomam posse durante o congresso.

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