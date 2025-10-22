Presidente da Carris apresenta demissão

Pedro de Britos Bogas esteve reunido com Carlos Moedas esta quarta-feira e apresentou a sua demissão.

Pedro Bogas, presidente da Carris, esteve reunido com Carlos Moedas esta quarta-feira e apresentou a sua demissão. Toda a administração da Carris cai com a saída do presidente, informa a Câmara Municipal.



Presidente da Carris demite-se após relatório sobre acidente no elevador da Glória RODRIGO ANTUNES/LUSA

O presidente do conselho de administração da Carris apresentou a sua demissão do cargo na sequência da apresentação do relatório preliminar do Gabinente de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) ao acidente com o elevador da Glória.

“O Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, reuniu com o Presidente do Conselho de Administração da CARRIS, Pedro de Brito Bogas. Neste encontro foi apresentada a renúncia ao cargo de Presidente da CARRIS, extensível a todos os restantes elementos do Conselho de Administração da empresa”, lê-se em comunicado enviado esta quarta-feira pela autarquia lisboeta.

“A atual Administração garantirá a gestão, dentro dos prazos e limites legais, até à escolha de um novo Presidente e Conselho de Administração da Carris”, pode ainda ler-se no comunicado.