Filha de José Manuel Anes fica em prisão preventiva

Luana Augusto
Luana Augusto 17:54
Ana Anes foi apontada como principal suspeita pela tentativa de homicídio de José Manuel Anes. Nas redes sociais terá confessado o crime.

Ana Anes, a filha do antigo presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade e Terrorismo (OSCOT), ficou em prisão preventiva por suspeita de tentativa de homicídio contra o pai, avançou esta quarta-feira a CNN Portugal. Segundo o canal, está indiciada por homicídio qualificado na forma tentada.

José Manuel Anes foi atacado à porta da sua casa, por volta das 14h de segunda-feira. Na altura, os vizinhos ouviram gritos e decidiram chamar a polícia. À chegada, as autoridades encontraram o antigo presidente do OSCOT "prostrado no solo, ensaguentado".

As testemunhas disseram ter avistado a filha a abandonar a casa da vítima e a política confirmou que foram recebidas denúncias de "agressões alegadamente de uma filha ao próprio pai".

Devido à gravidade da agressão, José Manuel Anes foi conduzido ao Hospital de São José. O professor universitário apresentava "ferimentos e lacerações no abdómen, mãos e pernas", informou a Polícia Judiciária (PJ).  Já a filha foi detida no próprio dia e colocada "sob custódia".

Ana Anes, de 40 anos, confessou o crime na sua conta do Facebook. Disse que deixou o pai "sem olhos" e justificou esta ação ao acusar o pai de ter colaborado com a Mossad.

