Praias vão ter capacidade máxima de 847 mil pessoas

As praias de Portugal continental, costeiras e interiores, vão ter uma capacidade máxima de 847 715 pessoas. A Agência Portuguesa do Ambiente já divulgou as listas com a capacidade potencial de ocupação de cada praia: as do Interior podem acolher um máximo de 63 080 utentes, e as costeiras 784 635. A praia da Nazaré é a que tem maior capacidade (17 100), seguindo-se a de Monte Gordo, Vila Real de Santo António (14 800). Na região de Lisboa, a Fonte da Telha, em Almada (14 500) é a que tem maior capacidade, seguindo-se Carcavelos, Cascais (12 100). A Norte a praia de Matosinhos (8300) é a maior.







Portugal Covid-19 Reuters