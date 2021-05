Santos Silva recebeu os milhões arrestados

Uma conta poupança, um depósito a prazo, uma conta de valores mobiliários, uma carteira de obrigações, outra de fundos de investimento, mais uma em dólares e uma nova até com um plano de poupança reforma. Mas há mais, muito mais contas, abertas no Novo Banco, no Deutsche Bank, no Bankinter (então Barclays) e no BPI.



No total, serão mais de 23 milhões de euros, em nome individual ou titulado por sociedades como a XLM. Todo este dinheiro estava arrestado preventivamente há anos por ordem do Ministério Público (MP) na Operação Marquês, mas deixou de estar por ordem do juiz de instrução Ivo Rosa: na semana passada, ficou praticamente concluída a entrega do dinheiro e imóveis ao empresário Carlos Santos Silva.



A longa lista de contas bancárias e respetivos valores em euros e dólares está no volume 72 do processo conhecido como Operação Marquês. Foi durante a investigação que o MP avançou, secundado pelo então juiz de instrução do caso, Carlos Alexandre, para o arresto de muitos milhões de euros que Santos Silva detinha em contas em Portugal. O arresto preventivo, que não foi feito todo de uma só vez (só mais tarde se identificaram outras contas do empresário no estrangeiro, como em Inglaterra), visou salvaguardar o dinheiro que os investigadores achavam que, na realidade, pertenceria a José Sócrates e não ao empresário, considerado então como o seu testa de ferro.