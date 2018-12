A GNR vai ter em curso a partir de sexta-feira e até quarta-feira a Operação "Natal Tranquilo", que prevê o reforço do patrulhamento e fiscalização nas vias com maior tráfego nesta altura do ano no país.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) adianta que a operação vai contar com a participação de mais de 1.400 militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais.

O objectivo da "Operação Natal Tranquilo" é, segundo a GNR, prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, no sentido de lhes proporcionar uma deslocação em segurança.