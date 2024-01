PJ encontrou milhares de euros em notas durante buscas na Madeira

Durante as buscas na Madeira, a Polícia Judiciária (PJ) descobriu uma pedra preciosa entre cartões de visita e embrulhada em papel vegetal, que acredita ser um diamante, numa gaveta da mesa de Pedro Calado, ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal. Além disso, foram ainda encontrados 15 relógios de luxo avaliados em milhares de euros.





As buscas levaram à constituição de três arguidos, Custódio Correia, CEO da Socicorreia, Pedro Calado, ex-autarca do Funchal, e Avelino Farinha, empresário líder do grupo madeirense AFA.Em causa estão suspeitas de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência, segundo a PJ.De acordo com documentos judiciais a que a Lusa teve acesso, o Ministério Público refere que o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque (PSD), o ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal Pedro Calado (PSD) e o líder do grupo de construção AFA, Avelino Farinha, estabeleceram, "ao longo do tempo, uma relação de particular proximidade e confiança" que terá beneficiado aquele grupo empresarial "ao arrepio das regras da livre concorrência e da contratação pública".Entre os contratos alvo de investigação criminal, de acordo com os documentos judiciais estão a concessão de serviço público de transporte rodoviário de passageiros na ilha da Madeira, a concessão do Teleférico do Curral das Freiras, o projeto da Praia Formosa e o Funchal Jazz 2022-2023.Com Lusa