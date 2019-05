"As investigações em curso conduziram à interceção e posterior detenção deste suspeito em flagrante delito, confirmando-se que transportava no interior do organismo produto estupefaciente, que tencionava introduzir furtivamente no EP de Castelo Branco, com a finalidade de ser vendida a preços muito superiores aos praticados fora do meio prisional", lê-se na nota.



Segundo a PJ, o detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo sido posteriormente conduzido ao EP de Castelo Branco, onde se encontra a cumprir pena de prisão pela prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Um recluso do Estabelecimento Prisional (EP) de Castelo Branco, em gozo de licença de saída jurisdicional, foi detido pelo crime de tráfico de estupefacientes agravado, anunciou hoje a Diretoria do Centro da P olicia Judiciária (PJ).Em comunicado, a PJ explica que a detenção do homem, de 35 anos, ocorreu quando este se encontrava em gozo de licença de saída jurisdicional e contou com a colaboração da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).