PJ detém 28 pessoas em operação contra tráfico humano no Alentejo

A Polícia Judiciária avançou esta terça-feira com uma operação contra o tráfico humano, na zona de Évora.







Alexandre Azevedo/Sábado

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A Operação Espelho, liderada pela Unidade Nacional Contra Terrorismo, envolveu 480 operacionais no terreno em "várias cidades e freguesias da região do Baixo Alentejo, tendo procedido ao cumprimento de setenta e oito Mandados de Busca domiciliária e não domiciliária, e à detenção fora de flagrante delito, até ao momento, de 28 homens e mulheres", indica o comunicado."Os suspeitos integram uma estrutura criminosa dedicada à exploração do trabalho de cidadãos imigrantes, na sua maioria, aliciados nos seus países de origem, tais como Roménia, Moldávia, Ucrânia, Índia, Senegal, Paquistão, entre outros, para virem trabalhar em explorações agrícolas naquela região do nosso país. Os suspeitos, de nacionalidade portuguesa e estrangeira, encontram-se fortemente indiciados pela prática de crimes de associação criminosa, de tráfico de pessoas, de auxílio à imigração ilegal, de angariação de mão-se-obra ilegal, de extorsão, de branqueamento de capitais, fraude fiscal, ofensas à integridade física, posse de arma de fogo e falsificação de documentos", adianta a PJ.As vítimas com necessidades de apoio social imediato serão encaminhadas pela Segurança Social. A operação contou ainda com o apoio da Força Aérea Portuguesa.Os detidos vão ser presentes a juiz na quarta-feira para que lhes sejam aplicadas as medidas de coação.