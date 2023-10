Terrorismo. Ação da PJ leva a nova detenção

O companheiro de uma portuguesa que viveu em Pinhel, na Guarda, foi posto em prisão preventiva pelas autoridades francesas, por suspeitas de cumplicidade com Abdeslam Lassoued, o autor do atentado terrorista que matou duas pessoas em Bruxelas, no passado dia 16. Mounir O., também tunisino, foi detido na sequência de uma informação prestada pela Polícia Judiciária.

Antes de espalhar o terror pelas ruas de Bruxelas durante o jogo de futebol entre a Bélgica e a Suécia, no passado dia 16 de outubro, Abdeslam Lassoued trocou várias mensagens com pelo menos quatro amigos, tunisinos como ele. Essas mensagens, de texto e áudio, encontradas no telemóvel do terrorista abatido pela polícia belga, deram origem a uma investigação à escala europeia para esclarecer se o tunisino de 45 anos faria parte de uma organização terrorista mais alargada. Para já, essa troca de informações, que envolveu a Polícia Judiciária em Portugal, levou já à captura de cinco pessoas, quatro em França e uma em Espanha, por suspeitas de “associação terrorista” e “cumplicidade num homicídio relacionado com atividade terrorista”.