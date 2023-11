“A ideia é que ofereçam árvores”: ZERO em campanha alternativa à Black Friday

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Associação ambientalista apela ao não consumo e avança com uma ação de plantação de árvores autóctones na Mata Nacional de Leiria, afetada pelos incêndios de 2017.

A associação ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável apela para que se troque o dinheiro que se iria gastar na Black Friday das promoções em lojas numa Green Friday dedicada à plantação de árvores na Mata Nacional de Leiria.



Esta iniciativa surge em resposta à crise ambiental numa época onde existe dificuldade em plantar certas plantas e árvores, devido às alterações climáticas, pelo que "as plantações só começam em outubro de 2024 e continuam para 2025 porque as árvores vão ser plantadas em viveiros, neste momento é apenas o planeamento", explica Paulo Lucas, da associação ZERO, à SÁBADO.

A Mata Nacional de Leiria foi afetada pelos incêndios em 2017, pelo que esta ação ajuda a restaurar as espécies bioindicadoras, ou seja espécies naturais de certos habitats, como o zimbro, samouco e medronheiro. Várias espécies de arbustos também vão ser plantadas, como a aroeira, sanguinho, folhado e aderno-de-folhas-estreitas.

O Dia da Floresta Autóctone assinala-se esta quinta-feira, dia 23, pelo que a campanha inicia esta semana e vai decorrer até dia 6 de janeiro. Cada árvore custa 4 euros, pelo que se apela a que neste Natal, "em vez de bens materiais, a ideia é que ofereçam árvores", refere Paulo Lucas.

Já a quantidade de árvores plantadas vai "depender do número de doações", refere Paulo Lucas, mencionando que "depende do não consumo da Black Friday e do consumo de árvores".

A Black Friday, dia de várias promoções nas lojas, ocorre esta sexta-feira, 24. "Há outras formas de fazer as coisas, a plantação de árvores é muito mais benéfico para o meio ambiente." Paulo Lucas apela para que haja uma moderação de consumo neste dia, acrescentando que "este dia [Black Friday] gera consumo por impulso, o facto de se desejar mais, cria uma crise ambiental".

O membro da Associação ZERO refere que a principal medida para este dia "é não fazer nada, o não consumo não gera impactos", e o objetivo é um "boicote a este dia de consumo por impulso".