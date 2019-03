Os "encarnados" preparam o contra-ataque ao hacker português que chegou ao final da tarde de quinta-feira a Portugal. Benfica vai alegar que o crime de acesso aos emails tem que ser julgado em território português.

O Benfica está a preparar o contra-ataque a Rui Pinto, o hacker português que chegou ao final da tarde de quinta-feira a Portugal, após ter sido extraditado da Hungria. Os "encarnados" vão alegar que o crime de acesso aos emails tem que ser julgado em território português, porque ao abrigo do artigo 7 do Código Penal entende-se que a consumação se deu em Portugal.



Rui Pinto estava na Hungria quando entrou nos servidores informáticos mas os danos provocados ao Benfica aconteceram em Portugal.



O pirata informático está ainda a ser alvo de uma investigação em Espanha. Segundo o Jornal de Notícias, as autoridades espanholas receberam várias queixas de clubes do país por alegados acessos indevidos. Um hacker tinha conseguido furar os sistemas de segurança informáticos dos clubes e roubado dezenas de milhares de emails.



Entre os clubes vítimas de ataques estão o Real Madrid e outros dos principais clube da La Liga.



Devido às semelhanças entre os ataques ocorridos em Portugal - à Doyen e ao Sporting -, o Ministério Público espanhol solicitou informações à investigação que decorria em território português.



Para Espanha, Rui Pinto, que admitiu ser o "whistleblower" do Football Leaks, passou a ser o único suspeito dos ataques informáticos contra os clubes espanhóis. Consequentemente, foi pedida a cooperação das autoridades portuguesas na investigação espanhola.