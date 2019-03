Hacker suspeito de desviar mails do Benfica chega esta quinta-feira a Portugal.

Rui Pinto, o hacker suspeito de ter desviado emails do Benfica, foi esta tarde entregue aos inspetores da Polícia Judiciária, no aeroporto de Budapeste.



As imagens captadas pela CMTV mostram o português dentro do autocarro, na pista do aeroporto, prestes a embarcar no avião que o trará para Lisboa esta quinta-feira.