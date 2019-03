Homem morre em incêndio florestal em Vieira do Minho

Fogo deflagrou na localidade de Ventosa. A vítima morreu na sequência de um incêndio florestal em Ventosa após uma queimada mal sucedida.

Um homem morreu carbonizado esta quinta-feira na sequência de um incêndio florestal em Ventosa, no concelho de Vieira do Minho, após uma queimada mal sucedida.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o alerta foi dado às 15h40.



No local estiveram 14 operacionais apoiados por quatro viaturas e ainda um meio aéreo.



O fogo já se encontra extinto.



Recorde-se que, na passada terça-feira, um homem de 65 anos também morreu carbonizado durante uma queimada em Macieira de Sarnes, Oliveira de Azeméis.