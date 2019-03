O Ministério Público quer o hacker Rui Pinto em prisão preventiva por considerar que há perigo de fuga e possibilidade de continuação da atividade criminosa.

Agora que o conhecido denunciante do Football Leaks teve a sua extradição confirmada pela Hungria, na quinta-feira passada, o MP português espera que seja atribuída a Pinto a medida de coação mais gravosa. Para justificar esta decisão, defende que estão preenchidas três condições: "perturbação do inquérito, que é o que o arguido mais tem feito desde que foi detido em Budapeste, pondo em causa a justiça portuguesa; perigo de fuga, pois esteve escondido na Hungria; e continuação da atividade criminosa", enumera fonte policial que acompanha o caso.

Rui Pinto, o mais famoso hacker português, chegará a Portugal na próxima semana (entre quarta e sexta-feira) escoltado por uma brigada especial da Polícia Judiciária (PJ). No prazo de 48 horas, desde que esteja sob custódia das autoridades portuguesas, será ouvido pelo juiz de instrução criminal em Lisboa, que irá determinar as medidas de coação que deverão ser aplicadas. A audiência será acompanhada pelos procuradores titulares da investigação.

"Vamos agir com muita serenidade. Tudo o que está em causa exige uma intervenção muito séria", frisa uma fonte judicial envolvida no processo, citada pelo Diário de Notícias.

Entre outras possibilidades de medidas de coação que poderão ser determinadas, os investigadores do caso mencionam a prisão domiciliária ou a detenção em regime especial fora dos estabelecimentos prisionais, o que ainda só foi utilizado uma vez no caso dos arrependidos das FP-25. Estas, consideram os investigadores, são "pouco plausíveis".

Rui Pinto está acusado de seis crimes pela justiça portuguesa: dois de acesso ilegítimo, dois de violação de segredo de justiça, um de ofensa a pessoa coletiva e outro de tentativa de extorsão.

A acusação surge após uma investigação ao acesso ilegal aos sistemas informáticos do Sporting e do fundo de investimentos Doyen Sports, que levaram à divulgação de documentos confidenciais que envolvem contratos de jogadores, treinadores e vários clubes de futebol. Só em França, as autoridades judiciais já analisaram 12 milhões de ficheiros cedidos por Rui Pinto. Segundo um magistrado belga, estas informações serão úteis para perceber a forma como muitos contratos futebolísticos são celebrados na Europa.

Também a European Investigative Collaborations, um consórcio que integra vários jornais que têm publicado informações sobre o Football Leaks, reuniu 18,6 milhões de ficheiros - 1,9 terabytes de documentos sobre o caso. A PJ deverá ter acesso a este material e ao apreendido pela polícia húngara no âmbito da execução do mandado europeu que pediu a detenção de Rui Pinto, ocorrida em Budapeste no passado dia 16 de janeiro. Este está inserido em computador, discos externos, cartões de memória e pen drives.

O material terá como destino a Unidade de Cibercrime da PJ que, uma vez analisado, poderá consolidar as provas no inquérito aberto contra Rui Pinto, abrir novos inquéritos consoante as informações incluídas ou ainda reabrir outros que foram entretanto arquivados por falta de provas. Apesar de não poderem ser usados como provas porque foram reunidos através acesso ilegítimos, podem servir como informação crucial para as investigações.

Os vários países que têm inquéritos abertos sobre o caso poderão solicitar às autoridades portuguesas a cedência dos dados.