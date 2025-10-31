Sábado – Pense por si

Portugal

Pinto Luz promete normalização do aeroporto de Lisboa nos próximos meses

Jornal de Negócios 12:34
O ministro das Infraestruturas diz que os constrangimentos no controlo de fronteiras no aeroporto Humberto Delgado trazem “prejuízos económicos e reputacionais a Portugal”.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação afirmou esta sexta-feira no Parlamento que os constrangimentos no aeroporto Humberto Delgado na gestão das filas no controlo de passaportes são “um problema reputacional para Portugal” e “traz prejuízos”. Miguel Pinto Luz garantiu, no entanto, que “estamos a endereçar o problema de frente”.

Pinto Luz aborda concurso Oiã-Soure e orçamento para Infraestruturas de Portugal
O governante disse ainda que a situação está a normalizar, prometendo que essa normalização aconteça nos próximos meses, quando se “chegará à velocidade de cruzeiro.”

Segundo explicou, “o problema coloca-se do lado dos recursos humanos e fiabilidade da informação”, recordando a criação de uma equipa especial pelo Governo liderada pelo comando nacional da PSP “no sentido de endereçar problema”.

São precisos mais recursos humanos e mais capacidade no terreno”, frisou, sublinhando que é preciso “garantir que os profissionais da polícia estão motivados e têm condições”.

