Pinto Luz promete normalização do aeroporto de Lisboa nos próximos meses

O ministro das Infraestruturas diz que os constrangimentos no controlo de fronteiras no aeroporto Humberto Delgado trazem “prejuízos económicos e reputacionais a Portugal”.
O ministro das Infraestruturas e da Habitação afirmou esta sexta-feira no
Parlamento que os constrangimentos no aeroporto Humberto Delgado na gestão das filas
no controlo de passaportes são “um problema reputacional para Portugal” e “traz
prejuízos”. Miguel Pinto Luz garantiu,
no entanto, que “estamos a endereçar o problema de frente”.
Pinto Luz aborda concurso Oiã-Soure e orçamento para Infraestruturas de Portugal
O governante disse ainda que a situação está a normalizar, prometendo que
essa normalização aconteça nos próximos meses, quando se “chegará à velocidade
de cruzeiro.”
Segundo explicou, “o problema coloca-se do lado dos recursos humanos e
fiabilidade da informação”, recordando a criação de uma equipa especial pelo
Governo liderada pelo comando nacional da PSP “no sentido de endereçar problema”.
“São precisos mais recursos humanos e mais capacidade
no terreno”, frisou, sublinhando que é preciso “garantir que os
profissionais da polícia estão motivados e têm condições”.
O que se tem pedido aos polícias nos aeroportos é que se transformem em técnicos de informática, tradutores, assistentes de turismo e até operadores de máquinas de reconhecimento facial. Isto não é função policial.