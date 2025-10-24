Sábado – Pense por si

Portugal

Inspetores da PJ oriundos do SEF vão continuar nos aeroportos até abril

Lusa 17:39
As mais lidas

O ministro da Presidência anunciou a aprovação de um decreto-lei que permite a prorrogação até abril de 2026 do período em que os inspetores da Polícia Judiciária e que pertenciam ao ex-SEF estarem afetos ao controlo das fronteiras aeroportuárias.

Os 129 inspetores da PJ oriundos do antigo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e que se encontram ao serviço da PSP no controlo das fronteiras áreas vão continuar a trabalhar nos aeroportos até abril de 2026, anunciou esta sexta-feira o Governo.

Inspetores da PJ (ex-SEF) ficam nos aeroportos de Lisboa e Faro até abril de 2026
Inspetores da PJ (ex-SEF) ficam nos aeroportos de Lisboa e Faro até abril de 2026 COFINA MEDIA

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, disse no 'briefing' do Conselho de Ministros que o Governo aprovou hoje um decreto-lei que permite a prorrogação até abril de 2026 do período em que os inspetores da Polícia Judiciária e que pertenciam ao ex-SEF estarem afetos ao controlo das fronteiras aeroportuárias.

Quando o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras foi extinto, a 29 de outubro de 2023, os inspetores foram transferidos para a Polícia Judiciária, ficando em regime de "afetação funcional temporária" 324 elementos do ex-SEF na PSP no controlo das fronteiras aérea.

Aquele regime estabelecia que os inspetores fossem transferidos gradualmente para a PJ até 29 de outubro de 2025.

António Leitão Amaro adiantou que "é feito um prolongamento da sua afetação até abril de 2026, justificando com a situação no controlo de fronteiras aeroportuárias, sobretudo nos aeroportos de Lisboa e em alguns momentos em Faro.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Polícia Polícia de Segurança Pública Lisboa Faro Conselho da União Europeia António Leitão Amaro
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Inspetores da PJ oriundos do SEF vão continuar nos aeroportos até abril