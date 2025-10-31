Grávida com hipertensão morre no Amadora-Sintra

Mulher estava grávida de 38 semanas e tinha estado no hospital a 29 de outubro numa consulta de rotina.

Uma mulher grávida de 38 semanas morreu, na noite de quinta-feira no hospital Amadora-Sintra. O hospital explica, em comunicado, que a mulher esteve numa "consulta de rotina" no dia 29 de outubro, onde lhe foi diagnosticada uma "hipertensão ligeira". Ao contrário do que tinha sido avançado pela CNN Portugal - que primeiro deu a notícia - a mulher não terá ido às urgências na tarde de ontem.



Grávida morre no Hospital Amadora-Sintra após ter sido mandada para casa Sérgio Lemos

O hospital explicou, em comunicado, que a mulher, transportada por uma equipa do INEM, deu entrada "cerca das 01h50" nas urgências, "em situação de paragem cardiorrespiratória". "Após a entrada no serviço foi realizada de imediato uma cesariana de emergência, tendo o bebé nascido às 01h56, encontra-se neste momento sob vigilância médica, com prognóstico muito reservado."

A unidade hospitalar explica ainda que depois de identificada a hipertensão ligeira na consulta de quarta-feira passada, a "utente foi então referenciada internamente para a Urgência de Obstetrícia, onde, após a realização de vários exames complementares de diagnóstico, teve alta com indicação para internamento às 39 semanas de gestação". A mulher, natural da Guiné-Bissau, estava grávida de 38 semanas.

O hospital refere que "foi aberto um inquérito interno para apurar todas as circunstâncias associadas" a este caso.