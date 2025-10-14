ANA quer máximos de espera nos aeroportos e aponta problemas nos sistemas RAPID

PSP reconheceu que esta terça-feira está a ser “um dia crítico” no aeroporto de Lisboa devido ao novo sistema de controlo.

A gestora aeroportuária ANA defendeu esta terça-feira que o desafio técnico do novo sistema de controlo nas fronteiras não pode pôr em segundo plano a garantia de um tempo máximo de espera e apontou problemas nos sistemas RAPID.



Aeroporto de Lisboa João Cortesão

“O desafio técnico e de coordenação dessa evolução não pode, entretanto, deixar num segundo plano a necessidade para essas entidades de garantir aos passageiros um tempo máximo de espera nas fronteiras, à semelhança dos níveis de serviço exigidos para os processos sob responsabilidade da ANA”, apontou, em resposta à Lusa.

A PSP reconheceu que esta terça-feira está a ser “um dia crítico” no aeroporto de Lisboa, com os passageiros fora da União Europeia (UE) a esperarem mais de 90 minutos nas partidas e chegadas devido ao novo sistema de controlo.