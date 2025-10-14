Sábado – Pense por si

Portugal

ANA quer máximos de espera nos aeroportos e aponta problemas nos sistemas RAPID

Lusa 16:45
Capa da Sábado Edição 7 a 13 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 7 a 13 de outubro
As mais lidas

PSP reconheceu que esta terça-feira está a ser “um dia crítico” no aeroporto de Lisboa devido ao novo sistema de controlo.

A gestora aeroportuária ANA defendeu esta terça-feira que o desafio técnico do novo sistema de controlo nas fronteiras não pode pôr em segundo plano a garantia de um tempo máximo de espera e apontou problemas nos sistemas RAPID.

Aeroporto de Lisboa
Aeroporto de Lisboa João Cortesão

“O desafio técnico e de coordenação dessa evolução não pode, entretanto, deixar num segundo plano a necessidade para essas entidades de garantir aos passageiros um tempo máximo de espera nas fronteiras, à semelhança dos níveis de serviço exigidos para os processos sob responsabilidade da ANA”, apontou, em resposta à Lusa.

A PSP reconheceu que esta terça-feira está a ser “um dia crítico” no aeroporto de Lisboa, com os passageiros fora da União Europeia (UE) a esperarem mais de 90 minutos nas partidas e chegadas devido ao novo sistema de controlo.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Fundos de investimento Investimentos Empresas Ministro (governo) Lisboa Polícia de Segurança Pública União Europeia
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

ANA quer máximos de espera nos aeroportos e aponta problemas nos sistemas RAPID