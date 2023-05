Ministra da Justiça diz que Galamba a contactou para alertar PJ sobre computador

A ministra da Justiça afirmou hoje que recebeu um telefonema do ministro das Infraestruturas para estabelecer um contacto com a Polícia Judiciária sobre o alegado roubo de um computador por um ex-adjunto de João Galamba.







Tiago Petinga/Lusa

"Eu confirmo, de facto, que o senhor ministro das Infraestruturas nesse dia me ligou. Confirmo também que o teor da conversa foi sobre a Polícia Judiciária (PJ). Isto é, foi uma conversa curta, que durou dois minutos. Foi a duração da conversa com o senhor ministro", afirmou Catarina Sarmento e Castro.A ministra da Justiça falava numa audição na comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, sobre o "contexto e enquadramento legal da intervenção do Serviço de Informações e Segurança (SIS) na recuperação do equipamento informático e documentos classificados" na posse de um ex-adjunto do ministro das Infraestruturas.Após ter sido questionada pelo líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, sobre o seu envolvimento neste caso, Sarmento e Castro disse que João Galamba lhe telefonou, por volta das 23:00, no dia 26 de abril, para que a ministra o pusesse em contacto com a PJ."O senhor ministro estava preocupado, manifestou essa preocupação e pretendia, no fundo, alertar a PJ. E como quem tem a competência é a ministra da Justiça nessa área, naturalmente contactou a ministra da Justiça para que estabelecesse o contacto", frisou.A governante salientou que João Galamba foi a única pessoa com quem falou e reforçou que o intuito da conversa traduziu-se, "pura e simplesmente, em estabelecer contacto com a PJ", o que disse que fez.Catarina Sarmento e Castro acrescentou ainda que, nesse telefonema, o ministro das Infraestruturas mencionou "informação classificada", mas não lhe falou sobre o Serviço de Informações de Segurança (SIS), considerando que isso "é natural", uma vez que essa entidade não está sob a alçada das "competências da ministra da Justiça"."Não sei quem é que contactou o SIS. (...) Sei uma coisa, que é: não sendo competência minha, não faria sentido e, portanto, naturalmente isso não aconteceu", salientou.A ministra da Justiça salientou ainda que João Galamba não lhe pediu "nenhum conselho" nem "avaliação jurídica", mas mostrou-se "preocupado pela inusitada situação que se teria vivido no seu ministério"."No fundo, exonerou [um assessor] e a pessoa depois voltou ao ministério, levou um computador tendo, para isso, pelo que percebi, entrado em confronto com as pessoas que estavam no ministério e que esse computador tinha informação classificada", salientou.Logo a seguir ao telefonema com João Galamba, Sarmento e Castro disse que ligou ao diretor-nacional da PJ, Luís Neves, a quem transmitiu que o ministro das Infraestruturas "queria reportar uma situação que teria sucedido no seu ministério"."O senhor diretor-nacional [da PJ], na sequência disto, falou com o senhor ministro das Infraestruturas, que lhe terá exposto o caso. (...) O telefonema ao senhor diretor-nacional foi absolutamente sequencial", disse.A ministra da Justiça referiu que não sabe qual foi o teor da conversa entre João Galamba e Luís Neves, salientando que o que aconteceu depois de ter dado alerta é "da esfera da PJ"."A ministra da Justiça não sabe, não pode, não tem e não deve saber o que se passa depois em termos de procedimentos da PJ. Isso é uma questão que respeita à investigação criminal, ao Ministério Público", acentuou.Antes, na intervenção inicial, Catarina Sarmento e Castro disse querer passar uma "mensagem de tranquilidade institucional", defendendo que é necessária "grande serenidade na salvaguarda das instituições" e que o "ruído favorece sempre aqueles que estão prontos a atacar a democracia"."Um discurso sempre repetido de caos, de agitar fantasmas, de chavões mais ou menos populares, de repetir incessantemente ideias até que pareçam verdade. Isto francamente não serve Abril", considerou.