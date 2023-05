António Costa vai ao parlamento com economia para contrapor ao caso Galamba

O primeiro-ministro vai estar na quarta-feira no parlamento para mais um debate sobre política geral, em que procurará destacar a evolução da economia portuguesa para contrapor à série de incidentes que envolvem o ministro João Galamba.





"Vamos continuar a cumprir por maior que seja a vozearia aqui [no parlamento] de algumas bancadas ou quem nos queira desafiar para tricas institucionais, que manifestamente não é a dança que queremos dançar", declarou António Costa em 22 de março passado, durante o último debate sobre política geral realizado na Assembleia da República.Na altura, as principais questões em discussão eram relativas aos reparos do Presidente da República sobre a real capacidade de uma "maioria requentada" do PS responder a problemas do país em setores como a habitação e educação, ou para mitigar os efeitos da inflação.Em relação à TAP, aguardava-se com expectativa explicações detalhadas de Christine Ourmières-Widener, demitida em 6 de março das funções de presidente executiva, e da ex-secretária de Estado do Tesouro Alexandra Reis. Entre os objetivos, estava a necessidade de apurar a eventual responsabilidade do ministro das Finanças, Fernando Medina, no processo do pagamento de uma indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis para esta sair da administração da TAP.Dois meses depois, o foco político está no ministro das Infraestruturas, João Galamba João Galamba, que em janeiro substituiu Pedro Nuno Santos nas funções de ministro das Infraestruturas, está envolvido em várias polémicas, a primeira das quais relativa à sua eventual responsabilidade na marcação de uma reunião entre deputados do PS e a ex-presidente executiva da TAP antes de a gestora francesa comparecer perante o parlamento.Do apuramento dos factos relativos a essa reunião, no âmbito da comissão parlamentar de inquérito sobre a TAP, foram depois conhecidos episódios considerados mais graves e insólitos: agressões no gabinete do ministro; um computador levado do Ministério das Infraestruturas com informação classificada por um ex-adjunto (Frederico Pinheiro) que pouco antes tinha sido demitido; e recurso ao Serviço de Informações e Segurança (SIS) para a recuperação desse computador.Na manhã de 2 de maio, António Costa recebeu em São Bento João Galamba para ouvir a explicações que este tinha para apresentar, e ao início da noite comunicou que decidira mantê-lo no Governo , desresponsabilizando-o em relação a uma sucessão de incidentes que o próprio primeiro-ministro caracterizou como "deploráveis".Dois dias depois, o Presidente da República, numa comunicação ao país , assumiu a sua divergência face à decisão do primeiro-ministro e deixou um aviso: "Para prevenir o aparecimento e o avolumar de fatores imparáveis e indesejáveis de conflito, terei de estar ainda mais atento e mais interveniente no dia a dia, para evitar o recurso a poderes de exercício excecional que a Constituição me confere e dos quais não posso abdicar".O debate bimestral de quarta-feira acontece assim num momento de distanciamento do Presidente da República em relação ao líder do executivo e quando a oposição em geral exige não apenas a demissão de João Galamba, como o conhecimento pormenorizado da intervenção de membros do Governo (incluindo António Costa) na ideia de envolver o SIS neste caso.António Costa tem afirmado que não teve conhecimento prévio da comunicação ao SIS do incidente com o computador levado do Ministério das Infraestruturas. E, perante os pedidos para a demissão da secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), embaixadora Graça Mira Gomes, designadamente por parte do PSD, defende a legalidade da atuação do SIS num caso que caracteriza como "corriqueiro".No campo político, o primeiro-ministro tem sustentado a tese da existência de uma diferença entre o plano mediático e as "reais preocupações" dos cidadãos com as condições de vida.Para o efeito, contrapõe aos incidentes com João Galamba dados sobre a evolução da economia portuguesa, segundo os quais o crescimento foi de 2,4% no primeiro trimestre deste ano - um dos maiores da União Europeia -, a par de perspetivas de redução gradual da inflação e da dívida. Tem também acentuado a ideia de que "a direita" quer precipitar uma crise política "artificial" antes de os benefícios da economia terem consequências práticas na vida da generalidade dos cidadãos.Pela parte da oposição, Chega e Iniciativa Liberal defendem a dissolução do parlamento e a convocação de eleições legislativas antecipadas, posição que ainda não é reclamada pelo PSD no plano institucional.No entanto, hoje, no encerramento das Jornadas Parlamentares do PSD, no Funchal, o presidente do partido, Luís Montenegro, defendeu que o atual ciclo político dominado pelo PS está a chegar ao fim "Não é preciso estarem tão agarrados, estão ali como lapas, ali agarradinhos. A democracia é isto, já tiveram o vosso tempo, já tiveram a vossa oportunidade e já a desperdiçaram. Está a chegar a nossa vez, vamos estar no sítio certo para ganhar eleições e governar Portugal", afirmou.Em relação ao Bloco de Esquerda, o debate sobre política geral com o primeiro-ministro será o último de Catarina Martins como coordenadora do partido, função em que será substituída por Mariana Mortágua.Tal como as bancadas à direita do PS, o Bloco de Esquerda defende a audição do primeiro-ministro, "de preferência presencialmente", na comissão de inquérito à TAP e entende que João Galamba não possui a indispensável credibilidade para continuar como ministro das Infraestruturas.O PCP assume uma linha de oposição diferente em relação ao Governo, procurando centrar a sua intervenção nas críticas à degradação dos serviços públicos e na exigência de uma resposta mais efetiva contra o aumento do custo de vida, secundarizando os casos em torno do ministro João Galamba.