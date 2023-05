Frederico Pinheiro disse-se "agredido e não agressor", relatou a conversa com o agente do SIS que lhe referiu como estava a ser "pressionado de cima" para obter o seu computador e ainda revelou a existência de notas de uma reunião entre Galamba e a ex-CEO da TAP.

A defesa, as acusações e as revelações de Frederico Pinheiro

Frederico Pinheiro sentou-se às 14h18 na sala 6 da Assembleia da República, para ser ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP. De barba feita, cabelo cortado, fato azul escuro e camisa branca, sentou-se perante uma sala cheia. Todas as cadeiras estavam ocupadas e alguns jornalistas sentaram-se no chão para o ouvir. Sentado no centro da mesa, de costas para os jornalistas que acompanham a sessão e ao lado do seu advogado, ouviu o presidente da CPI ler os direitos e os deveres que tem enquanto depoente, antes de ler uma longa intervenção de várias páginas.