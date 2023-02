Pela educação, habitação e muito mais. Quem são os novos ativistas?

Em alguns casos, nunca tinham ido a uma manifestação e a maioria estava longe do ativismo e do sindicalismo. A luta pela escola pública, o combate à inflação, a crise na habitação e a causa animal fizeram-nos ir para a rua. Agora, preparam marchas, andam com cartazes e, em alguns casos, juntaram-se a sindicatos. Dizem-se “fartos” e, depois de terem descoberto o ativismo, estão prontos a lutar.