Professores voltam à rua a 25 de fevereiro, anuncia coordenador do STOP

André Pestana, dirigente do STOP (Sindicato de Todos os Profisisonais de Educação), anunciou esta sexta-feira grande marcha a 25 de fevereiro.







À entrada para a reunião com o Ministro da Educação o líder do sindicato criticou a postura do Governo. "Temos de envergonhar este governo. O dinheiro vai para a corrupção vai para off shores mas não vai para o importante", disse André Pestana."O Governo diz que está a negociar, mas é manifestamente falso. O documento não responde às exigências", acrescentou. O líder do STOP reune às 10h00 com o Ministro da Educação, João Costa.Em atualização