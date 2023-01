Marcha dos Professores. E no final… André Pestana chorou

No final da marcha, ao lado do palco no Terreiro do Paço, André Pestana emocionou-se. Uma professora contratada chamou-o. Contou-lhe a sua história e o desespero de trabalhar a quilómetros de casa. A cara vermelha, os olhos inchados, as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Não tinha sido a primeira vez que o sindicalista era chamado de parte, durante a manifestação, para ouvir uma história, mas no fim do percurso Pestana chorou também.