Negociações na Educação. Os segredos da sala da crise

Um ministro magoado, uma sindicalista de bata, as picardias entre os sindicatos e a pressão do Governo. Como é estar nas negociações dos professores?

É num auditório transformado em sala de reuniões, no Ministério da Educação, que se tem travado uma das negociações mais duras que este Governo tem pela frente. Entre sindicalistas, ministro, secretário de Estado, assessores e adjuntos da Educação, Administração Pública e Finanças são cerca de 30 pessoas, que se sentam naquilo a que em termos técnicos se chama uma “mesa única negocial”, mas que, na prática, é uma série de mesas contíguas dispostas em retângulo. “Só o Putin é que tem uma mesa para caber tanta gente”, brinca João Dias da Silva, líder da FNE, descrevendo as reuniões “intermináveis” em que se discutiram – sem se chegar a um acordo – os concursos de docentes e a que os sindicatos esperam voltar para discutir as carreiras.