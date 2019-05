Uma sondagem publicada hoje no jornal Público coloca o PS como o partido mais votado nas eleições europeias de domingo, com 33% dos votos, seguido do PSD, com 23%, do BE, com 9%, da CDU e do CDS-PP, ambos com 8%, e do PAN e do Aliança, ambos com 3%.



O candidato está hoje em Aveiro, cidade onde teve ações de campanha no porto de pesca e no centro da cidade, tendo percorrido parte de uma das principais avenidas da cidade, onde, com a sua comitiva, contactou sobretudo com comerciantes.



O PS e o PSD têm hoje ambos comícios marcados na cidade de Aveiro, estando prevista uma intervenção do líder do PSD, Rui Rio.



O candidato socialista percorreu a avenida ladeado pelo ministro socialista Pedro Nuno Santos, a secretária-geral adjunta do partido, Ana Catarina Mendes, e as candidatas "número 2 e 4" da lista, Maria Manuel Leitão Marques e Margarida Marques.



Durante a ação no centro da cidade, perante questões dos jornalistas para reagir a declarações de Manuela Ferreira Leite, que acusou o Governo de levar o país à desagregação, Pedro Marques acusou a ex-líder do PSD de estar a "nacionalizar" a campanha.



"Estamos numa campanha para discutir assuntos da Europa e não para nacionalizar sistematicamente a campanha, como, manifestamente, anda a fazer o PSD", argumentou o cabeça de lista socialista.

O cabeça de lista socialista ao Parlamento Europeu, Pedro Marques, sugeriu esta terça-feira que as sondagens que colocam o PS dez pontos à frente do PSD nas eleições de domingo afastaram nos últimos dias o líder do PSD da campanha."Rui Rio, de facto, nos últimos dias, parece que desapareceu um bocadinho da campanha do PSD, mas tem que perguntar ao PSD se isso tem alguma coisa a ver com as sondagens que, entretanto, estão a surgir", disse Pedro Marques aos jornalistas, em Aveiro.