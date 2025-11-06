Sete municípios vão ficar sem eletricidade no domingo: saiba se será afetado

E-Redes explicou que vai "corrigir situações que podem gerar insegurança da rede elétrica e/ou prevenção de avarias".

Os municípios de Lisboa, Oeiras, Sintra, Tomar, Lagos, Olhão e Faro poderão ficar temporariamente sem eletricidade já no próximo domingo (9) entre as 5h e as 11h.



Cortes de energia programados afetam sete municípios este domingo

A informação foi avançada em comunicado pela E-Redes que explica que esta interrupção tem como objetivo "corrigir situações que podem gerar insegurança da rede elétrica e/ou prevenção de avarias" e "garantir a qualidade do serviço".

Veja a lista de ruas e freguesas que vão ser alvo de intervenções:

Lisboa

Na Freguesia de Campolide, mais precisamente na Avenida Conselheiro Fernando de Sousa e na Rua Professor Sousa da Câmara, a interrupção deverá acontecer entre as 5h e as 11h.

Oeiras

Na União das Freguesias de Algés, Linda-A-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo haverá uma interrupção entre as 7h e as 11h, no Bairro de 25 de Abril, Rua 1º De Maio, Rua Almeida Garrett, Rua Angola, Rua António Nobre, Rua Brasil, Rua Capitães De Abril, Rua Eça de Queiroz, Rua General Norton de Matos, Rua Luís de Camões, Rua Marconi, Rua Moçambique, Rua Pêro da Covilhã, Travessa Associados, Travessa da Alegria, Travessa da Bela Vista, Travessa da Creche, Travessa dos Canteiros, Travessa Esperança, Travessa General Humberto Delgado, Travessa Independência, Travessa Marconi, Travessa Sacadura Cabral.

Sintra

Enquanto isso, na União das Freguesias de São João das Lampas e Terrugem a população ficará sem eletricidade entre as 6h e as 11h. As ruas afetadas serão: o Beco das Figueiras, Caminho do Pinhal, Caminho do Vádio, Carreirinha Bacelo, Carreirinho da Baleia, Largo da Faustina, Largo da Fonte, Largo do Pipas, Largo José Feijão, Largo José Morais, Largo Porto, Lugar Baixo, Prolongamento Rua Porto, Rua da Albergaria, Rua da Barroca, Rua das Figueiras, Rua das Pedras Negras, Rua das Pedrulhas, Rua das Picotas, Rua do Lugar de Cima, Rua do Porto, Rua do Rio Redondo, Rua dos Cortiços, Rua dos Tanais, Rua Principal, Travessa da Mó, Travessa das Pedrulhas, Travessa do Cerrado da Laje, Travessa do Lugar de Cima e a Travessa Terra da Eira.

Santarém

Na Freguesia da União das Freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria Dos Olivais a interrupção deve acontecer entre as 6h e as 7h, na Avenida Doutor Aurélio Ribeiro, Rua Armando Nunes, Rua Coronel Garcês Teixeira, Rua Corredora Do Mestre -Palhavã, Rua Palhavã, Rua Pavalha e na Rua Professor Fernando Gonçalves Da Silva.

Faro

Em Faro, pelo menos três freguesias deverão ser afetadas.

Na Freguesia de Montenegro, mais precisamente na Rua João Brandeiro, Urbanização Quinta da Nora, a interrupção deverá acontecer entre as 7h30 e as 11h de domingo.

Na Freguesia de São Gonçalo de Lagos, na Rua Lucinda de Almeida Lamy Leal, Sítio Ameijeirinha, será das 7h às 11h.

Já na Freguesia de Quelfes, na Rua António Henrique Cabrita e na Rua Manuel Martins Garrocho, a paralisação está prevista das 7h30 às 11h.