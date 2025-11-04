Sábado – Pense por si

Social

Jorge Corrula: "Desejo que André Ventura seja eleito Presidente"

Sónia Bento
Sónia Bento 04 de novembro de 2025 às 23:00

Jorge Corrula tem estado a fazer uma média de 12 cenas por dia, na reta final das gravações da novela Vitória, da SIC, e assim que parar quer dedicar-se à “contemplação”, e só em 2026 voltará ao teatro. Irónico, explica porque quer ver o líder do Chega em Belém.

Diz que não acredita no destino, mas já tinha quase desistido de ir a castings quando foi escolhido para um papel, na peça Romeu e Julieta, no Trindade. Na época, Jorge Corrula (hoje com 47 anos) estava no curso de Direito, a carreira que, provavelmente, teria seguido se não fosse ator. Não foi advogado, mas é-o agora na ficção, no papel de João, na novela Vitória, da SIC. Quase a terminar mais uma maratona de gravações, o namorado da atriz Paula Lobo Antunes, com quem tem duas filhas - Beatriz, de 13 anos, e Mel, de 5 -, revela que vai para o Alentejo, contemplar e andar de bicicleta.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Celebridades Série Televisão Futebol Jorge Corrula André Ventura Alentejo Paula Lobo Antunes José Mourinho SIC Faixa de Gaza Hamas Sport Lisboa e Benfica Boston Celtics CHEGA Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia Universidade Independente Warner Bros. Santarém
Investigação
Opinião Ver mais
Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada

Salazar ainda vai ter de esperar

O regresso de Ventura ao modo agressivo não é um episódio. É pensado e planeado e é o trilho de sobrevivência e eventual crescimento numa travessia que pode ser mais longa do que o antecipado. E que o desejado. Por isso, vai invocar muitos salazares até lá.

Menu shortcuts

Jorge Corrula: "Desejo que André Ventura seja eleito Presidente"