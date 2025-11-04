Sábado – Pense por si

Gonçalo M. Tavares
Gonçalo M. Tavares Escritor
04 de novembro de 2025 às 23:00

Eu não concordo com o facto de a Terra ser redonda

É muito evidente que hoje, em 2025, há mais terraplanistas, sim, pessoas que acreditam que a Terra é plana e não redonda, do que em 1925, por exemplo, ou bem lá para trás. O que os terraplanistas estão a fazer é basicamente dizer: eu não concordo com o facto de a terra ser redonda.

Um milionário a gerir uma enciclopédia, a decidir sobre o conhecimento geral, a ter um veto sobre os factos. Esse facto é aprovado, esse outro facto não. Pesadelo? Não. Ano de 2025.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Ciências da informação Forças armadas Política Ciência e tecnologia Elon Musk
Opinião Ver mais
Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada

Salazar ainda vai ter de esperar

O regresso de Ventura ao modo agressivo não é um episódio. É pensado e planeado e é o trilho de sobrevivência e eventual crescimento numa travessia que pode ser mais longa do que o antecipado. E que o desejado. Por isso, vai invocar muitos salazares até lá.

Menu shortcuts

Eu não concordo com o facto de a Terra ser redonda